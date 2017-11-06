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Девушка в Гродно во время скандала сбросила с 14 этажа половину вещей
07.11.2017 17:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Жительница Гродно во время семейной ссоры выбросила из окна 14-этажа половину вещей, сообщил ресурс
Инцидент произошел накануне утром в одном из домов на улице Белые росы.
Сообщается, что вещи вылетали из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже: сначала выбросили посуду, утюг и документы, а затем – телевизор, микроволновку, компьютер, а также одежду.
Впоследствии выяснилось, что квартиру снимает молодая пара, у которой в то утро произошел конфликт. На место прибыли сотрудники милиции, девушку забрала скорая.
По информации ресурса, некоторые выброшенные вещи их владелец забрал, а те, что сильно пострадали при падении, пошли в мусор.
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Некоторые выброшенные вещи их владелец забрал, а те, что сильно пострадали при падении, пошли в мусор.
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