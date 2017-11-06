МОК приостановил членство Фредерикса, обвиненного в коррупции

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство в организации намибийца Фрэнка Фредерикса, которому предъявлено обвинение в коррупционном преступлении, сообщила пресс-служба МОК.

В минувшую пятницу 3 ноября французские власти предъявили Фредериксу официальные обвинения в незаконном получении крупных денежных сумм за лоббирование интересов при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года.

"МОК приостановил членство Фредерикса, лишил его всех прав, прерогатив и функций, вытекающих из его обязанностей в качестве члена МОК", – говорится в сообщении организации, распространенном во вторник.

Весной 2017 года французское издание Le Monde на основе "панамских документов" выявило, что на счет фирмы, имеющей отношение к Фредериксу, было перечислено почти 300 тысяч долларов США в день, когда выбирали столицу ОИ-2016 (2 октября 2009 года – Sputnik).

Как ранее сообщалось, летом текущего председатель дисциплинарного трибунала МОК Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания расследования. Позднее Фредерикс подал апелляцию на данное решение, но она была отклонена. В августе отстранение Фредерикса было продлено.

Летняя Олимпиада 2016 года прошла в Рио-де-Жанейро. На ней сборная Беларуси завоевала 9 медалей (одно "золото" и по четыре серебряных и бронзовых), заняв 40-е место в общем медальном зачете.