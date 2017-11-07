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Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

08.11.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Спасатели МЧС деблокировали в Марьиной Горке водителя легкового автомобиля Skoda Fabia, который врезался в столб и перевернулся, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась
© Фото: УСК по Витебской области
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ДТП произошло на улице Новая Заря накануне во второй половине дня, в МЧС информация о необходимости извлечения мужчины из разбитого авто поступила в 17:01.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения, выяснилось, что водитель легкового автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением, совершил наезд на мачту уличного освещения и перевернулся", – сообщили в МЧС.

Там также рассказали, что спасатели с использованием специального инструмента извлекли из машины 32-летнего водителя.

Мужчину с травмами различной степени тяжести бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину с травмами различной степени тяжести бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу.

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