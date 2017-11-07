Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Спасатели МЧС деблокировали в Марьиной Горке водителя легкового автомобиля Skoda Fabia, который врезался в столб и перевернулся, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

ДТП произошло на улице Новая Заря накануне во второй половине дня, в МЧС информация о необходимости извлечения мужчины из разбитого авто поступила в 17:01.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения, выяснилось, что водитель легкового автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением, совершил наезд на мачту уличного освещения и перевернулся", – сообщили в МЧС.

Там также рассказали, что спасатели с использованием специального инструмента извлекли из машины 32-летнего водителя.

Мужчину с травмами различной степени тяжести бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу.