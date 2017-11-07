ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За три выходных дня в ДТП в Беларуси погибли 10 человек

08.11.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. На дорогах республики за минувшие трое суток было совершено 18 ДТП с потерпевшими, в результате десять человек погибли и 19 получили травмы, сообщили в пресс-службе УГАИ МВД.

За три выходных дня в ДТП в Беларуси погибли 10 человек
© Фото: МЧС Беларуси
Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

Всего за прошедшие праздничные выходные в республике произошло 580 ДТП с материальным ущербом.

"На дорогах республики за минувшие воскресенье-вторник за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 273 водителя", — сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.

За превышение скорости оштрафовано более 1750 водителей, более 650 водителей попались на том, что сели за руль, не имея водительских удостоверений, сказали ГАИ.

Почти тысяча водителей и пассажиров не пристегнулись ремнями безопасности. Теперь они будут вынуждены заплатить штраф.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 1750 водителей были оштрафованы за превышение скоростных режимов на дорогах республики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Водитель в Брестском районе насмерть сбил односельчанина и сбежал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика