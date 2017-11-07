За три выходных дня в ДТП в Беларуси погибли 10 человек

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. На дорогах республики за минувшие трое суток было совершено 18 ДТП с потерпевшими, в результате десять человек погибли и 19 получили травмы, сообщили в пресс-службе УГАИ МВД.



© Фото: МЧС Беларуси Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

Всего за прошедшие праздничные выходные в республике произошло 580 ДТП с материальным ущербом.

"На дорогах республики за минувшие воскресенье-вторник за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 273 водителя", — сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.

За превышение скорости оштрафовано более 1750 водителей, более 650 водителей попались на том, что сели за руль, не имея водительских удостоверений, сказали ГАИ.

Почти тысяча водителей и пассажиров не пристегнулись ремнями безопасности. Теперь они будут вынуждены заплатить штраф.