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За три выходных дня в ДТП в Беларуси погибли 10 человек
08.11.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. На дорогах республики за минувшие трое суток было совершено 18 ДТП с потерпевшими, в результате десять человек погибли и 19 получили травмы, сообщили в пресс-службе УГАИ МВД.
© Фото: МЧС Беларуси
Всего за прошедшие праздничные выходные в республике произошло 580 ДТП с материальным ущербом.
"На дорогах республики за минувшие воскресенье-вторник за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 273 водителя", — сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.
За превышение скорости оштрафовано более 1750 водителей, более 650 водителей попались на том, что сели за руль, не имея водительских удостоверений, сказали ГАИ.
Почти тысяча водителей и пассажиров не пристегнулись ремнями безопасности. Теперь они будут вынуждены заплатить штраф.
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Более 1750 водителей были оштрафованы за превышение скоростных режимов на дорогах республики.
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