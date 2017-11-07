За осквернение памятника Ельцину задержали нацбола из Беларуси

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Подозреваемым по делу об осквернении памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге является уроженец Солигорска (Беларусь) Игорь Щука, об этом сообщил в Тwitter пресс-секретарь незарегистрированной в РФ оппозиционной партии "Другая Россия" Александр Аверин.



© Sputnik/ Павел Лисицын Памятник Ельцину осквернили в Екатеринбурге

Информация о том, что сторонники национал-большевизма в день 100-летия Октябрьской революции провели несанкционированную акцию в Екатеринбурге, появилась во вторник в первой половине дня.

Партия "Другая Россия" сообщила, что после акции был задержан активист Игорь Щука, следователи планировали в отношении него возбудить уголовное дело.

В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ "Вандализм" — Александр Аверин (@alxaverin) 7 ноября 2017 г.

Нацбол Щука является уроженцем Солигорска и не первый раз попадает в СМИ в связи с участием в несанкционированных акциях, а также с публичными заявлениями в отношении представителей власти. По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление.

По информации интернет-источников, несколько лет назад Щука уехал на восток Украины, где выпускал газету "Новороссия". После того, как он заявил, что в Беларуси в отношении него возбуждено уголовное дело за участие вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, компетентные органы страны эту информацию опровергли.