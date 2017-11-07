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За осквернение памятника Ельцину задержали нацбола из Беларуси

08.11.2017 11:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Подозреваемым по делу об осквернении памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге является уроженец Солигорска (Беларусь) Игорь Щука, об этом сообщил в Тwitter пресс-секретарь незарегистрированной в РФ оппозиционной партии "Другая Россия" Александр Аверин.

За осквернение памятника Ельцину задержали нацбола из Беларуси
© Sputnik/ Павел Лисицын
Памятник Ельцину осквернили в Екатеринбурге

Информация о том, что сторонники национал-большевизма в день 100-летия Октябрьской революции провели несанкционированную акцию в Екатеринбурге, появилась во вторник в первой половине дня.

Партия "Другая Россия" сообщила, что после акции был задержан активист Игорь Щука, следователи планировали в отношении него возбудить уголовное дело.

Нацбол Щука является уроженцем Солигорска и не первый раз попадает в СМИ в связи с участием в несанкционированных акциях, а также с публичными заявлениями в отношении представителей власти. По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление.

По информации интернет-источников, несколько лет назад Щука уехал на восток Украины, где выпускал газету "Новороссия". После того, как он заявил, что в Беларуси в отношении него возбуждено уголовное дело за участие вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, компетентные органы страны эту информацию опровергли.

 
Теги: Минск
 
 
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Нацбол Щука привлекался к уголовной ответственности на территории России, но в Беларуси в отношении него нет уголовных дел.

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