Против Родченкова завели еще одно дело и намерены требовать его выдачи

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Российские следователи собрали достаточно доказательств того, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший Антидопинговый центр, уничтожил допинг-пробы спортсменов, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.



© Sputnik/ Валерий Мельников Информатору WADA Родченкову грозит 10 лет тюрьмы

В октябре Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, российские правоохранители направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Родченкова, который сейчас находится в США.

"Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб", — заявила официальный представитель СК Светлана Петрова.

Он добавила, что в отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Петрова подчеркнула, что следствие намерено требовать его экстрадиции из США.

Следователи поставили под вопрос "расследование Макларена"

Напомним, независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена провела расследование после заявления Родченкова о допинге в российском спорте. Из-за разгоревшегося скандала часть российских атлетов не смогла бороться за медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

"Опровергнуты доводы независимого эксперта ВАДА Макларена о подмене на Зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей", — сказала Петрова.

Следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, а также спортивных чиновников. "Но ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер", — продолжила Петрова.

Они, наоборот, дали показания против Родченкова, который, по их словам, "распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг".

Кроме того, следователи провели осмотр помещений, который использовались во время Игр-2014 как антидопинговые лаборатории. "Хотелось бы отметить, что самим Маклареном в ходе "его расследования" этого сделано не было", — отметила Петрова.

"Допрошены также строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады. Осмотром с участием специалистов и показаниями многочисленных свидетелей опровергаются домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов", — продолжила официальный представитель СК.

Также в ходе расследования эксперты опровергли утверждения Макларена о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путём добавления соли или дистиллированной воды.

"Несостоятелен и опровергнут довод Макларена о возможности вскрытия бутылок "Берег Кит"для хранения допинг-проб спортсменов производства швейцарской компании "Берлингер". Экспертами еще в марте 2017 года дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности", — заметила Петрова.

Кроме того, следствием получены данные об отсутствии у ВАДА каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами.

Еще одно дело против Родченкова

Бывший директор Антидопингового центра Мария Дикунец рассказала следователям, что Родченков вместе с экс-руководителем отдела допинг-контроля Тимофеем Соболевским не раз предлагали ей от имени Макларена и WADA деньги, убежище в США или Канаде за базу данных первичных результатов тестирования спортсменов.



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Все эти разговоры были зафиксированы, и сейчас эти записи находятся в распоряжении следствия вместе с указанными базами данных.

"Полагаю, что данное обстоятельство свидетельствует совсем не в пользу поспешных и противоречивых выводов ВАДА и Макларена", — сказала Петрова.

Она отметила, что действия Родченкова, Соболевского и иных лиц свидетельствуют о попытках воспрепятствования всестороннему, полному, объективному расследованию уголовного дела, что является уголовно наказуемым деянием. "В связи с этим в отношении Родченкова, Соболевского и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ)", — добавила Петрова.