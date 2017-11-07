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Сотрудники Копыльского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь отметили 65-летие со дня образования структуры

08.11.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Праздничный концерт прошел в средней школе № 3 г. Копыля. Начальник отделения майор милиции Александр Киселев выступил перед присутствующими, вспомнил бывших сотрудников, которых уже нет в живых. Весь зал почтил их память минутой молчания. Затем Александр Николаевич поздравил работников с праздником, пожелал здоровья и успехов в дальнейшей работе. К слову, было отмечено, что ровно пять лет назад сотрудники охраны «заселились» в новое здание. Александр Киселев вручил благодарности и грамоты лучшим работникам.


Также поздравить коллег с юбилейной датой пришли заместитель начальника Копыльского РОВД Виталий Кажуро и начальник Копыльского РОЧС Виталий Ильючик. За содействие и сотрудничество они вручили грамоты некоторым сотрудникам отделения.

Позже состоялся концерт учащихся СШ № 3 г. Копыля. По окончании их выступления Александр Киселев поблагодарил юных исполнителей и вручил им сладкие подарки.

Павел ШЕИН

НА СНИМКЕ: Александр Киселев награждает охранника Ирину Шумскую.

 
 
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Праздничный концерт прошел в средней школе № 3 г. Копыля. Начальник отделения майор милиции Александр Киселев выступил перед присутствующими, вспомнил бывших...

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