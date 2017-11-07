МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Столичная милиция разыскивает безбилетника, который подрался с контролером на остановке на улице Славинского, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на остановочном пункте "Восток-2", в троллейбусе № 37.

"Заметив контролеров, один из парней попытался выйти из троллейбуса, однако ревизор перегородил ему дорогу. Тогда парень стал выталкивать контролера из салона", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что на остановке завязалась потасовка, в которой контролер получил травмы, и у него оказалась порванной форменная одежда.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома Фото разыскиваемого мужчины

На вид разыскиваемому мужчин около 25–30 лет, его рост – приблизительно 175 сантиметров. На безбилетнике были серая куртка с темными и желтыми вставками, джинсы и темные ботинки. В милиции просят граждан, которые что-либо знают о данном мужчине, сообщить известную информацию в Первомайское РУВД или на линию 102.