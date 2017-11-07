ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безбилетник подрался с контролером в Минске – "зайца" ищет милиция

08.11.2017 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Столичная милиция разыскивает безбилетника, который подрался с контролером на остановке на улице Славинского, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Безбилетник подрался с контролером в Минске – "зайца" ищет милиция
CC BY 2.0 / nathanmac87 / Ben Franklin
Двое минчан подрались в баре из-за $100 и непристойного предложения

Инцидент произошел на остановочном пункте "Восток-2", в троллейбусе № 37.

"Заметив контролеров, один из парней попытался выйти из троллейбуса, однако ревизор перегородил ему дорогу. Тогда парень стал выталкивать контролера из салона", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что на остановке завязалась потасовка, в которой контролер получил травмы, и у него оказалась порванной форменная одежда.

Безбилетник подрался с контролером в Минске – "зайца" ищет милиция
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Фото разыскиваемого мужчины

На вид разыскиваемому мужчин около 25–30 лет, его рост – приблизительно 175 сантиметров. На безбилетнике были серая куртка с темными и желтыми вставками, джинсы и темные ботинки. В милиции просят граждан, которые что-либо знают о данном мужчине, сообщить известную информацию в Первомайское РУВД или на линию 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На остановке завязалась потасовка, в которой контролер получил травмы, и у него оказалась порванной форменная одежда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Против Родченкова завели еще одно дело и намерены требовать его выдачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика