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Дочь Людмилы Гурченко обнаружена мертвой

08.11.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Дочь артистки Людмилы Гурченко – Мария Королева умерла в среду в Москве в возрасте 58 лет, сообщил российский ресурс Life со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что тело дочери Гурченко обнаружила ее дочь в подъезде дома, труп пролежал там около часа.

По информации Life, в последние дни Королева жаловалась на температуру и планировала в среду обратиться к врачу. В подъезде она потеряла сознание.

На место происшествия прибыла бригада скорой, медики констатировали смерть женщины.

Королева являлась единственной дочерью народной артистки СССР Гурченко, ее отец – второй супруг Гурценко, историк и сценарист Борис Андроникашвили. Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года из-за сердечной недостаточности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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В последние дни Королева жаловалась на температуру и планировала в среду обратиться к врачу.

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