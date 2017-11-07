Дочь Людмилы Гурченко обнаружена мертвой

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Дочь артистки Людмилы Гурченко – Мария Королева умерла в среду в Москве в возрасте 58 лет, сообщил российский ресурс Life со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что тело дочери Гурченко обнаружила ее дочь в подъезде дома, труп пролежал там около часа.

По информации Life, в последние дни Королева жаловалась на температуру и планировала в среду обратиться к врачу. В подъезде она потеряла сознание.

На место происшествия прибыла бригада скорой, медики констатировали смерть женщины.

Королева являлась единственной дочерью народной артистки СССР Гурченко, ее отец – второй супруг Гурценко, историк и сценарист Борис Андроникашвили. Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года из-за сердечной недостаточности.