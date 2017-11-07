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СК возбудил дело против могилевских чиновников после смерти ребенка

08.11.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Могилевского городского исполнительного комитета после гибели школьника на территории долгостроя, сообщили в Следственном комитете.

СК возбудил дело против могилевских чиновников после смерти ребенка
© Фото: УСК по Могилевской области
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Трое школьников играли на территории недостроенного частного дома. На двоих детей обрушилась плита перекрытия, один мальчик погиб на месте, второго в состоянии клинической смерти госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, задержан мужчина, строивший дом.

"Сегодня следствием дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности — ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Она также добавила, что изъята документация, касающиеся выделения и проектирования земельного участка, где произошла трагедия.

По информации Tut.by дело возбуждено против сотрудников управления архитектуры и градостроительства горисполкома.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели мальчика в областном центре.

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