|
СК возбудил дело против могилевских чиновников после смерти ребенка
08.11.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Могилевского городского исполнительного комитета после гибели школьника на территории долгостроя, сообщили в Следственном комитете.
© Фото: УСК по Могилевской области
Проходить экспертизу проект рухнувшего в Могилеве дома был не обязан
Трое школьников играли на территории недостроенного частного дома.
"Сегодня следствием дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности — ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Она также добавила, что изъята документация, касающиеся выделения и проектирования земельного участка, где произошла трагедия.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели мальчика в областном центре.
|
Архив (ЧП)
Комментарии