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Бесправник на Renault перевернулся в Крупках: водитель погиб

08.11.2017 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Renault Laguna погиб в результате опрокидывания машины в Крупках, пассажир авто попал в реанимацию, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Бесправник на Renault перевернулся в Крупках: водитель погиб
© Фото: МЧС Беларуси
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Авария произошла около 20:40 в воскресенье 5 ноября: 33-летний мужчина, который никогда не получал водительского удостоверения, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

"В результате аварии водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, 21-летний пассажир Renault с закрытой черепно-мозговой травмой был помещен в реанимацию. На момент ДТП ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

УГАИ УВД Миноблисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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На момент ДТП ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

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