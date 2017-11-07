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В гомельской квартире остались 24 кошки, хозяйка попала в больницу
08.11.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Гомельские зоозащитники бьют тревогу в связи с тем, что в одной из квартир города остались без присмотра 24 кошки, пожилая хозяйка животных была госпитализирована с инсультом, об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщило волонтерское зоодвижение "Подари им шанс" (Гомель).
© Sputnik/ Анна Соколова
Это не первый случай, когда орава котов оказалась без присмотра в квартире. В прошлом году в гомельской малосемейке на четыре дня из-за внезапной смерти хозяйки оставались запертыми 15 кошек.
"Совершенно случайно моя приятельница была во дворе, когда бабку выносили на носилках, и та передала ей ключи от квартиры", – написала зоозащитница.
По ее словам, когда она зашла в квартиру, ее "встретили, как туча, одни черные коты". В помещении насчитали 24 кошки – две сиамской расцветки и 22 черных, которые отличаются только цветом глаз. Кроме того, в квартире живет котенок, который из-за проблем с позвоночником может только ползать.
В квартире отключено электричество из-за неуплаты.
Зоозащитники обратились к любителям животных оказать помощь в питании и стерилизации кошек.
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В маленькой квартире без электричества проживает орава черных нестерилизованных кошек, которые отличаются только цветом глаз.
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