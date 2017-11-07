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Метательницей бытовой техники в Гродно заинтересовалось УВД

08.11.2017 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции дадут правовую оценку действиям девушки, которая выбрасывала вещи из окна 14-го этажа в Гродно, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Метательницей бытовой техники в Гродно заинтересовалось УВД
© Фото: NewGrodno
Девушка в Гродно во время скандала сбросила с 14 этажа половину вещей

Инцидент в областном центре произошел в понедельник 6 ноября: из окна 14-го этажа дома, находящегося на улице Белые Росы, девушка выбросила почти всю технику, посуду и вещи.

"К счастью, от действий девушки ни чужое имущество, ни люди не пострадали, однако весь двор был в буквальном смысле захламлен выброшенным из окна", – сказал официальный представитель УВД Ярослав Василевский.

Он также уточнил, что по факту действиям гражданки будет дана правовая оценка в рамках КоАП.

По информации милиции, в тот день девушка и живущий с ней молодой человек поссорились на съемной квартире. После этого гродненец покинул дом, а рассерженная гражданка начала выбрасывать из окна имущество – посуду, одежду, телевизор, компьютер и другие вещи.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Жительница Гродно, которая в понедельник устроила переполох на улице Белые Росы, может быть привлечена к ответственности по КоАП.

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