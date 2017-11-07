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Пассажирский автобус въехал в столб в Гродно, есть пострадавшие
08.11.2017 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Два пассажира получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Гродно, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла рано утром в среду, 8 ноября, на улице Социалистической в областном центре. Пассажирский автобус врезался в осветительную опору.
"В результате ДТП автобус получил серьезные технические повреждения левой передней части, а спустя некоторое время после аварии в больницу обратились два пассажира — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина. Во время удара автобуса они упали и получили травмы", — рассказали в областной Госавтоинспекции.
ДТП спровоцировало пробку в центре города. "На время оперативной замены осветительной опоры, которая также поддерживает контактные линии троллейбусов, сотрудники ГАИ перекрыли часть улицы и регулировали движение вручную", — добавили в ГАИ.
Причины и иные обстоятельства произошедшего будут выяснены в результате проверки.
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ДТП стало причиной пробок в самом центре города, часть проезжей части перекрыли для устранения последствий аварии.
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