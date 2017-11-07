В Быховском районе в реке обнаружили тело рыбака из Могилева

Специалистам Государственного комитета судебных экспертиз удалось установить личность мужчины, тело которого 7 ноября обнаружил в реке Днепр в Быховском районе рыбак. Утонувший оказался могилевчанином, сообщили в Госкомитете.





Тело мужчины в реке около деревни Лядо Быховского района увидел местный рыбак и вызвал милицию. Мужчина был экипирован для рыбалки: при нем был рюкзак с рыболовными снастями. Однако документов, удостоверяющих личность, не было.

Личность мужчины удалось установить по отпечаткам пальцев. Погибший оказался 56-летним могилевчанином, зарегистрированным в деревне Буйничи.

Точную причину смерти установит экспертиза.