|
В Быховском районе в реке обнаружили тело рыбака из Могилева
Специалистам Государственного комитета судебных экспертиз удалось установить личность мужчины, тело которого 7 ноября обнаружил в реке Днепр в Быховском районе рыбак. Утонувший оказался могилевчанином,
Тело мужчины в реке около деревни Лядо Быховского района увидел местный рыбак и вызвал милицию. Мужчина был экипирован для рыбалки: при нем был рюкзак с рыболовными снастями. Однако документов, удостоверяющих личность, не было.
Личность мужчины удалось установить по отпечаткам пальцев. Погибший оказался 56-летним могилевчанином, зарегистрированным в деревне Буйничи.
Точную причину смерти установит экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идентифицировать личность мужчины удалось судмедэкспертам.
|
Архив (ЧП)
Комментарии