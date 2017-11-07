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ДТП возле цирка: одна из машин сгорела, на проспекте собралась пробка

08.11.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Авария с участием как минимум трех автомобилей произошла в центре Минска вечером, сообщили Sputnik очевидцы.

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© Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Пассажирский автобус въехал в столб в Гродно, есть пострадавшие

ДТП случилось на проспекте Независимости возле здания Белгосцирка. Произошло столкновение как минимум трех автомобилей.

По информации очевидцев, в аварии участвовали купе Mercedes, кроссовер Nissan и Saab, который стоит с выгоревшим капотом.

На месте аварии уже находятся сотрудники ГАИ и МЧС.

В результате происшествия на проспекте образовалась огромная пробка как со стороны Уручья, так и Института Культуры. Скорость движения по главной столичной артерии, по информации сервиса "Яндекс. Пробки", составляет около пяти километров в час. Также затор образовался и на перпендикулярной проспекту улице Янки Купалы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Движение автомобилей возле места аварии затруднено, на месте происшествия находится ГАИ и МЧС.

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