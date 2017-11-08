Четыре человека погибли при сходе грязевой лавины в Колумбии

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Не менее четырех человек погибли в результате схода грязевой лавины в департаменте Каука в Колумбии, об этом в среду сообщила администрация президента страны.



© AP/ David Azia Лавина накрыла альпинистов в Австрии – погибли 5 человек

"После лавины в Коринто пока погибли четыре человека, 29 получили ранения, нанесен различный ущерб инфраструктуре", — говорится в сообщении.

В частности, был поврежден мост, а также два учебных центра. 18 человек числятся без вести пропавшими. Спасательные работы продолжаются, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос находится на месте происшествия и координирует действия поисковиков.

Также на место ЧП стянуты войсковые подразделения для помощи пострадавшим и поисковым группам.

Причина схода лавины уже названа – ею стал выход местной реки из берегов.