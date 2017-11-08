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Четыре человека погибли при сходе грязевой лавины в Колумбии
08.11.2017 22:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Не менее четырех человек погибли в результате схода грязевой лавины в департаменте Каука в Колумбии, об этом в среду сообщила администрация президента страны.
© AP/ David Azia
"После лавины в Коринто пока погибли четыре человека, 29 получили ранения, нанесен различный ущерб инфраструктуре", — говорится в сообщении.
В частности, был поврежден мост, а также два учебных центра. 18 человек числятся без вести пропавшими. Спасательные работы продолжаются, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос находится на месте происшествия и координирует действия поисковиков.
Также на место ЧП стянуты войсковые подразделения для помощи пострадавшим и поисковым группам.
Причина схода лавины уже названа – ею стал выход местной реки из берегов.
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Около 30 человек пострадали, 18 считаются пропавшими без вести, также потоком поврежден мост и несколько зданий.
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