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Автобус столкнулся с грузовиком под Ярославлем: пострадали 15 детей
08.11.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Дети пострадали в аварии с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщили в среду в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
© Фото: пресс-служба полиции Харьковской области
ДТП случилось на 188-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" недалеко от населенного пункта Деболовское. Столкнулись экскурсионный автобус, совершавший тур по Золотому кольцу, и грузовик. По последним данным, пострадали 15 детей и двое взрослых. Всех госпитализировали в Переславскую ЦРБ.
Также сообщается, что водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Преподаватель – в состоянии средней степени тяжести. У детей – травмы средней и легкой степени тяжести.
Всего в момент аварии в автобусе находились 44 человека, среди них – 38 детей.
Юных пассажиров, которые не пострадали, отправят в гостиницу Ярославля.
На месте ДТП работали спасатели, медики и психологи.
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Автобус с детьми попал в серьезное ДТП в Ярославской области, водитель находится в тяжелом состоянии.
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