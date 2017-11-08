Автобус столкнулся с грузовиком под Ярославлем: пострадали 15 детей

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Дети пострадали в аварии с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Ярославской области, сообщили в среду в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



© Фото: пресс-служба полиции Харьковской области Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Харьковской области

ДТП случилось на 188-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" недалеко от населенного пункта Деболовское. Столкнулись экскурсионный автобус, совершавший тур по Золотому кольцу, и грузовик. По последним данным, пострадали 15 детей и двое взрослых. Всех госпитализировали в Переславскую ЦРБ.

Также сообщается, что водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Преподаватель – в состоянии средней степени тяжести. У детей – травмы средней и легкой степени тяжести.

Всего в момент аварии в автобусе находились 44 человека, среди них – 38 детей.

Юных пассажиров, которые не пострадали, отправят в гостиницу Ярославля.

На месте ДТП работали спасатели, медики и психологи.