ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты установили личность утонувшего в Днепре рыбака

08.11.2017 20:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Личность рыбака, утонувшего в Днепре в Быховском районе, установлена, это житель деревни Буйничи Могилевского района, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз.

Эксперты установили личность утонувшего в Днепре рыбака
CC BY 2.0 / Norton Gusky / Frick Park Oct 2017
Пьяный мужчина утонул в мелкой речушке в Калинковичском районе

Тело неизвестного мужчины обнаружил накануне житель деревни Лядо Быховского района, рыбачивший на берегу, и сообщил об этом в милицию.

Оперативная группа, прибывшая на место, установила, что погибший был экипирован для рыбалки, при нем был обнаружен рюкзак со снастями, однако паспорта при погибшем не было.

Личность была установлена представителями ГКСЭ путем дактилоскопии. Погибший 1961 года рождения был зарегистрирован в Буйничах.

По факту обнаружения тела проводится проверка. Точная причина смерти мужчины будет установлена после экспертизы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация усложнилась тем, что при погибшем не было паспорта, однако выяснить, кто он, помогла дактилоскопия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стали известны подробности нападения тигра на женщину в Калининграде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика