Эксперты установили личность утонувшего в Днепре рыбака

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Личность рыбака, утонувшего в Днепре в Быховском районе, установлена, это житель деревни Буйничи Могилевского района, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз.

Тело неизвестного мужчины обнаружил накануне житель деревни Лядо Быховского района, рыбачивший на берегу, и сообщил об этом в милицию.

Оперативная группа, прибывшая на место, установила, что погибший был экипирован для рыбалки, при нем был обнаружен рюкзак со снастями, однако паспорта при погибшем не было.

Личность была установлена представителями ГКСЭ путем дактилоскопии. Погибший 1961 года рождения был зарегистрирован в Буйничах.

По факту обнаружения тела проводится проверка. Точная причина смерти мужчины будет установлена после экспертизы.