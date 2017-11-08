|
Стали известны подробности нападения тигра на женщину в Калининграде
08.11.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Администрация калининградского зоопарка, в котором произошло
© Sputnik/ Игорь Онучин
ЧП случилось днем в минувшее воскресенье, 5 ноября. Амурский тигр по кличке Тайфун вышел в уличный вольер, когда там находилась зоотехник. Животное напало на женщину. Посетители зоопарка с помощью криков, камней и прочих предметов отвлекли зверя. В это время работница смогла скрыться во внутреннем помещении. Пострадавшую госпитализировали.
По результатам внутреннего служебного расследования, инцидент произошел из-за "грубого нарушения техники безопасности". Зоотехник плотно не закрыла заслонку, перекрывающую доступ животного из внутреннего помещения на улицу.
По правилам безопасности, перед входом в уличный вольер работник обязан перегнать животное во внутреннее помещение. Только убедившись, что животное надежно заперто, можно заходить в вольер. Кроме того, работу по обслуживанию животных необходимо проводить в паре с другим сотрудником.
В результате нападения хищника женщина получила множественные травмы. Она находится в стабильном состоянии.
В зоопарке отметили, что 16-летний амурский тигр Тайфун ранее агрессии к сотрудникам не проявлял.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работница зоопарка получила множественные травмы, сейчас ее состояние стабильно.
|
Архив (ЧП)
Комментарии