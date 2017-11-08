Криминальная хроника

Похищают деньги, велосипед…

В оперативно-дежурную службу Копыльского РОВД поступили сообщения о том, что с 3 по 5 октября пропала денежная сумма в размере 2300 белорусских рублей у жительницы агрогородка Семежево. А вот в г. Копыле житель райцентра, воспользовавшись невнимательностью хозяев, похитил шкатулку с монетами на сумму 400 белорусских рублей.

Из домовладения в д. Аксамиты исчез дорожный велосипед марки «Форвард», который находился в свободном доступе.

В д. Калиновка-2 путем выставления оконного стекла похищены радиоприемник и мужские утепленные сапоги.

Копыльским РОСК возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Кражи в Жабчево

Поступила череда сообщений о хищениях в д. Жабчево. Так, в период со 2 по 6 октября похищены сабвуфер и акустические колонки, вентилятор, постельные принадлежности, светильник и другое имущество на сумму около 285 рублей. С 29 сентября по 7 октября — рыболовные снасти, удочки, рюкзак, микроволновая печь, набор инструментов, надувная кровать и другое (причинен материальный ущерб на сумму более двух базовых величин). С 12 сентября по 7 октября — швейная машина, топор, два покрывала и ткань.

Копыльским РОСК по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Наезд на пешехода

7 октября около 18.30 водитель, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по автодороге Гулевичи–Выгода в д. Гулевичи, совершил наезд на внезапно начавшего переходить проезжую часть дороги пешехода. Последний был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ» с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами и другими телесными повреждениями.

Незаконный доступ

9 октября Копыльским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 349 ч. 2 УК Республики Беларусь.

26 июля с 00.58 до 00.59 возле банкомата, расположенного по адресу: г. Копыль, ул. Тимковичская, д. 1а, неустановленным лицом, использовавшим одежду, не позволяющую идентифицировать личность, путем применения поддельных банковских платежных карт, выпущенных на имя граждан Республики Беларусь и помещенных в банкомат, осуществлен просмотр балансов карт-счетов. Тем самым совершен несанкционированный доступ к компьютерной информации.

Одной строкой

✓ В ОДС Копыльского РОВД поступили заведомо ложные сведения от жителя агрогородка Камень о совершенном угоне принадлежащего ему автомобиля «Фольксваген». Копыльским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 400 ч. 1 УК Республики Беларусь.

✓ 14 октября выявлено, что житель г. Копыля хранил в погребе 220 литров окрашенного бензина.

✓ 15 октября житель г. Копыля в состоянии алкогольного опьянения управлял личной автомашиной по ул. Энгельса в райцентре.

Владимир РУДАКОВСКИЙ,

заместитель начальника РОВД

(По материалам Копыльского РОВД и РОСК )