Мужчину засыпало грунтом в колодце в Гродненском районе

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Житель Гродненского района погиб в результате обвала грунта при проведении работ по рытью колодца, сообщили Sputnik в четверг в Гродненском областном УМЧС.

Трагический инцидент произошел накануне во второй половине дня в деревне Усово, расположенной на территории Сопоцкинского сельского совета.

"При копании колодца питьевой воды на территории частного домовладения произошел обвал грунта, в результате чего погиб гражданин", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что погибший является индивидуальным предпринимателем.

Прибывшие на место сотрудники МЧС проводили работы по извлечению тела мужчины из колодца.