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Мужчину засыпало грунтом в колодце в Гродненском районе
09.11.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Житель Гродненского района погиб в результате обвала грунта при проведении работ по рытью колодца, сообщили Sputnik в четверг в Гродненском областном УМЧС.
Трагический инцидент произошел накануне во второй половине дня в деревне Усово, расположенной на территории Сопоцкинского сельского совета.
"При копании колодца питьевой воды на территории частного домовладения произошел обвал грунта, в результате чего погиб гражданин", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что погибший является индивидуальным предпринимателем.
Прибывшие на место сотрудники МЧС проводили работы по извлечению тела мужчины из колодца.
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Для того чтобы извлечь тело погибшего, пришлось вызывать работников МЧС.
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