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Мужчину засыпало грунтом в колодце в Гродненском районе

09.11.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Житель Гродненского района погиб в результате обвала грунта при проведении работ по рытью колодца, сообщили Sputnik в четверг в Гродненском областном УМЧС.

Мужчину засыпало грунтом в колодце в Гродненском районе
© Фото: пресс-служба МЧС Беларуси
Сельчанин чистил колодец и провалился на шестиметровую глубину

Трагический инцидент произошел накануне во второй половине дня в деревне Усово, расположенной на территории Сопоцкинского сельского совета.

"При копании колодца питьевой воды на территории частного домовладения произошел обвал грунта, в результате чего погиб гражданин", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что погибший является индивидуальным предпринимателем.

Прибывшие на место сотрудники МЧС проводили работы по извлечению тела мужчины из колодца.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того чтобы извлечь тело погибшего, пришлось вызывать работников МЧС.

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