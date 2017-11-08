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Второе дело возбуждено после ДТП с автобусом с детьми под Ярославлем

09.11.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Второе уголовное дело – оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после столкновения экскурсионного автобуса с детьми и грузового автомобиля, сообщил Следственный комитет России.

Второе дело возбуждено после ДТП с автобусом с детьми под Ярославлем
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Автобус столкнулся с грузовиком под Ярославлем: пострадали 15 детей

ДТП произошло вечером в среду на 188-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" возле села Деболовское: экскурсионный автобус с 44 пассажирами, из которых 38 – дети, совершавший тур по Золотому кольцу, столкнулся с грузовиком.

Пострадавшие

В результате ДТП пострадали 15 детей, а также водитель автобуса и один из преподавателей, все они были доставлены в Ростовскую центральную районную больницу.

Шофер автобуса, который получил сотрясение мозга, перелом бедра, а также ушибы внутренних органов, впоследствии скончался в реанимации после проведенной операции.

У детей диагностировали травмы средней тяжести – ЗЧМТ, ушибы и переломы, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Уголовные дела

Следственный отдел ОМВД РФ по Ростовскому району по факту аварии возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Кроме того, Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбудили дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уже стало известно, что Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика – туристического агентства "Яроблтур".

 
Теги: Минск
 
 
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Уже стало известно, что Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика – туристического агентства "Яроблтур".

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