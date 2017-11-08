Фура в Березовском районе насмерть сбила пешехода без фликера

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Пешеход погиб в Березовском районе на трассе М1 в результате наезда большегрузного автомобиля, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла ночью в четверг – около 02:10 на 117-м километре автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской федерации".

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, совершил наезд на 33-летнего жителя Березы, который находился на проезжей части", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники ГАИ установили, что пешеход в нарушение ПДД в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.