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Фура в Березовском районе насмерть сбила пешехода без фликера
09.11.2017 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Пешеход погиб в Березовском районе на трассе М1 в результате наезда большегрузного автомобиля, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла ночью в четверг – около 02:10 на 117-м километре автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской федерации".
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, совершил наезд на 33-летнего жителя Березы, который находился на проезжей части", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники ГАИ установили, что пешеход в нарушение ПДД в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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Мужчина в нарушение ПДД в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами.
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