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Автобус упал с моста в Пакистане: погибли не менее 24 человек
09.11.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Автобус сорвался вниз с моста в пакистанской провинции Пенджаб, погибли по меньшей мере 24 человека, передают местные СМИ.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Трагедия произошла около населенного пункта Талаганг на востоке провинции. По данным спасателей, в момент аварии в автобусе находилось около 80 человек. Пострадали более 50 из них. 12 раненых находятся в критическом состоянии.
Также сообщается, что автобус следовал из Кохата в Рейвинд. По неустановленной причине он упал вниз с высоты более 45 метров. Врачи сообщили, что количество погибших может увеличиться.
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Десятки человек пострадали в результате падения автобуса с высоты более 45 метров.
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