В доме охотника из Светлогорского района нашли шкуру краснокнижного барсука

Шкуру барсука инспекторы природоохраны нашли в доме у охотника из деревни Мыслов Рог. Мужчина объяснил, что животное добыли в лесу его собаки, которых он отпускал на ночь погулять, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.





По закону он должен был сообщить о непреднамеренной добыче краснокнижного барсука в охотхозяйство, но не только не сделал этого, а еще принес домой и сам разделал добычу.

Теперь в отношении охотника возбуждено уголовное дело, а незаконные перемещение или разделку диких животных. Причиненный природе вред оценивается в 6,9 тысячи рублей.