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В доме охотника из Светлогорского района нашли шкуру краснокнижного барсука
Шкуру барсука инспекторы природоохраны нашли в доме у охотника из деревни Мыслов Рог. Мужчина объяснил, что животное добыли в лесу его собаки, которых он отпускал на ночь погулять,
По закону он должен был сообщить о непреднамеренной добыче краснокнижного барсука в охотхозяйство, но не только не сделал этого, а еще принес домой и сам разделал добычу.
Теперь в отношении охотника возбуждено уголовное дело, а незаконные перемещение или разделку диких животных. Причиненный природе вред оценивается в 6,9 тысячи рублей.
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Мужчина объяснил, что животное добыли в лесу его собаки, которых он отпускал на ночь погулять.
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Архив (ЧП)
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