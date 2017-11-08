﻿ В доме охотника из Светлогорского района нашли шкуру краснокнижного барсука. 21.by
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В доме охотника из Светлогорского района нашли шкуру краснокнижного барсука

09.11.2017 10:09 — ЧП | Tut.by  
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Шкуру барсука инспекторы природоохраны нашли в доме у охотника из деревни Мыслов Рог. Мужчина объяснил, что животное добыли в лесу его собаки, которых он отпускал на ночь погулять, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


По закону он должен был сообщить о непреднамеренной добыче краснокнижного барсука в охотхозяйство, но не только не сделал этого, а еще принес домой и сам разделал добычу.

Теперь в отношении охотника возбуждено уголовное дело, а незаконные перемещение или разделку диких животных. Причиненный природе вред оценивается в 6,9 тысячи рублей.

 
 
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Мужчина объяснил, что животное добыли в лесу его собаки, которых он отпускал на ночь погулять.

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