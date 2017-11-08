В нефтяной скважине под Светлогорском нашли минометный снаряд

Подозрительный предмет обнаружили на территории скважины Давыдовского месторождения в районе деревни Меховщина. К месту сразу были направлены сотрудники РОЧС, оповещены службы РОВД и военкомата, пишет ranak.by.





При обходе территории, возле насосной, внутри обвалования водяной скважины, один из машинистов обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Работы остановили, людей, которые находились на дежурстве, удалили на безопасное расстояние и вызвали группу разминирования из Бобруйска.

На следующий день саперы уничтожили снаряд.