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В нефтяной скважине под Светлогорском нашли минометный снаряд
Подозрительный предмет обнаружили на территории скважины Давыдовского месторождения в районе деревни Меховщина. К месту сразу были направлены сотрудники РОЧС, оповещены службы РОВД и военкомата,
При обходе территории, возле насосной, внутри обвалования водяной скважины, один из машинистов обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Работы остановили, людей, которые находились на дежурстве, удалили на безопасное расстояние и вызвали группу разминирования из Бобруйска.
На следующий день саперы уничтожили снаряд.
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Внутри обвалования водяной скважины один из машинистов обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.
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Архив (ЧП)
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