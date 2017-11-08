Житель Гродно на улице разделся перед девушкой, а затем избил ее

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно девушку, которая пострадала от хулиганских действий местного жителя возле одного из ночных клубов города, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, молодой человек отдыхал в клубе на улице Победы, с другом он подошел к автобусной остановке, где находилась девушка.

"Парни подошли к незнакомке и пытались завести беседу, однако после того, как это не получилось, один из них бросил в лицо девушке горсть монет", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что после этого молодой человек на некоторое время ушел, а затем вернулся со спущенными брюками. На замечание девушки он отреагировал неадекватно, ударив ее два раза в живот.

За гражданку заступилась компания, которая находилась неподалеку, к моменту прибытия на место ЧП сотрудников милиции на остановке был только зачинщик конфликта.

В настоящее время по факту проводится разбирательство, в УВД просят потерпевшую и заступившихся за нее молодых людей обратиться в милицию.