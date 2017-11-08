ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Гродно на улице разделся перед девушкой, а затем избил ее

09.11.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно девушку, которая пострадала от хулиганских действий местного жителя возле одного из ночных клубов города, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно на улице разделся перед девушкой, а затем избил ее
CC BY 2.0 / nathanmac87 / Ben Franklin
Двое минчан подрались в баре из-за $100 и непристойного предложения

По информации правоохранителей, молодой человек отдыхал в клубе на улице Победы, с другом он подошел к автобусной остановке, где находилась девушка.

"Парни подошли к незнакомке и пытались завести беседу, однако после того, как это не получилось, один из них бросил в лицо девушке горсть монет", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что после этого молодой человек на некоторое время ушел, а затем вернулся со спущенными брюками. На замечание девушки он отреагировал неадекватно, ударив ее два раза в живот.

За гражданку заступилась компания, которая находилась неподалеку, к моменту прибытия на место ЧП сотрудников милиции на остановке был только зачинщик конфликта.

В настоящее время по факту проводится разбирательство, в УВД просят потерпевшую и заступившихся за нее молодых людей обратиться в милицию.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодого человека возмутило то, что находящаяся на остановке общественного транспорта гражданка не пожелала с ним общаться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В нефтяной скважине под Светлогорском нашли минометный снаряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика