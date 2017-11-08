Житель деревни в Верхнедвинском районе спас на пожаре трех соседок - бабушку, маму и малышку

Пожар произошел вечером 8 ноября в деревне Бельковщина Верхнедвинского района. В горящем доме находились две женщины и ребенок, их спас односельчанин, сообщает МЧС.

Когда возник пожар, хозяйка с дочерью и 4-летней внучкой спали в комнате. Их сосед, водитель местного хозяйства, возвращался с работы и почувствовал на улице запах дыма. Подойдя к соседскому дому, он увидел, что горит веранда. Мужчина через окно вынес женщин и девочку на свежий воздух.

К моменту приезда спасателей веранда кирпичного дома горела открытым пламенем. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество.

По предварительной версии сотрудников МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.