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Военный автобус попал в ДТП возле Свислочи: пострадали 10 офицеров

09.11.2017 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Десять офицеров из Бреста пострадали и были госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Свислочском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Военный автобус попал в ДТП возле Свислочи: пострадали 10 офицеров
© Фото: ГАИ Бреста
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По данным областной ГАИ, авария произошла около 08:00 на автодороге, соединяющей Брест и Гродно, в транспортном средстве находились военнослужащие Брестского гарнизона Западного оперативного командования.

Как пишет издание "Гродненская правда" со ссылкой на заместителя командующего войсками ЗОК полковника Анатолия Булавко, в автобусе был 21 человек, офицеры из Бреста, направлявшиеся в Гродно. На дороге водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет.

"Никто из пострадавших на момент поступления в реанимационных мероприятиях не нуждался", – заявил изданию главный врач Свислочской районной больницы Илья Турко.

Он также уточнил, что десять офицеров были госпитализированы, у них в основном диагностированы переломы.

По информации пресс-службы УГАИ, на место ДТП были направлены для разбирательства опытнейшие сотрудники инспекции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На место ДТП были направлены для разбирательства опытнейшие сотрудники областной Госавтоинспекции.

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