Военный автобус попал в ДТП возле Свислочи: пострадали 10 офицеров

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Десять офицеров из Бреста пострадали и были госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Свислочском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: ГАИ Бреста Фура в Березовском районе насмерть сбила пешехода без фликера

По данным областной ГАИ, авария произошла около 08:00 на автодороге, соединяющей Брест и Гродно, в транспортном средстве находились военнослужащие Брестского гарнизона Западного оперативного командования.

Как пишет издание " Гродненская правда " со ссылкой на заместителя командующего войсками ЗОК полковника Анатолия Булавко, в автобусе был 21 человек, офицеры из Бреста, направлявшиеся в Гродно. На дороге водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет.

"Никто из пострадавших на момент поступления в реанимационных мероприятиях не нуждался", – заявил изданию главный врач Свислочской районной больницы Илья Турко.

Он также уточнил, что десять офицеров были госпитализированы, у них в основном диагностированы переломы.

По информации пресс-службы УГАИ, на место ДТП были направлены для разбирательства опытнейшие сотрудники инспекции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.