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Военный автобус попал в ДТП возле Свислочи: пострадали 10 офицеров
09.11.2017 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Десять офицеров из Бреста пострадали и были госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Свислочском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: ГАИ Бреста
По данным областной ГАИ, авария произошла около 08:00 на автодороге, соединяющей Брест и Гродно, в транспортном средстве находились военнослужащие Брестского гарнизона Западного оперативного командования.
Как пишет издание "
"Никто из пострадавших на момент поступления в реанимационных мероприятиях не нуждался", – заявил изданию главный врач Свислочской районной больницы Илья Турко.
Он также уточнил, что десять офицеров были госпитализированы, у них в основном диагностированы переломы.
По информации пресс-службы УГАИ, на место ДТП были направлены для разбирательства опытнейшие сотрудники инспекции. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
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На место ДТП были направлены для разбирательства опытнейшие сотрудники областной Госавтоинспекции.
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