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Маленькая девочка в Минске застряла пальцем в игрушечном экскаваторе

09.11.2017 12:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС помогли в Минске маленькой девочке, палец которой застрял в пластмассовой игрушке, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.

Маленькая девочка в Минске застряла пальцем в игрушечном экскаваторе
© Фото: МЧС Беларуси
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Информация об инциденте поступила столичным спасателям 9 ноября в 11:07, подразделения МЧС выехали на помощь ребенку.

"В результате выяснилось, что у 9-летней девочки застрял указательный палец правой руки в пластмассовой игрушке", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасатели с помощью слесарного инструмента и мыла освободили палец ребенка. По данным МЧС, девочка не пострадала.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели с помощью слесарного инструмента и мыла освободили палец ребенка.

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