Маленькая девочка в Минске застряла пальцем в игрушечном экскаваторе

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС помогли в Минске маленькой девочке, палец которой застрял в пластмассовой игрушке, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Как космонавт: годовалый малыш в Минске застрял головой в горшке

Информация об инциденте поступила столичным спасателям 9 ноября в 11:07, подразделения МЧС выехали на помощь ребенку.

"В результате выяснилось, что у 9-летней девочки застрял указательный палец правой руки в пластмассовой игрушке", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасатели с помощью слесарного инструмента и мыла освободили палец ребенка. По данным МЧС, девочка не пострадала.