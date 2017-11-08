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Маленькая девочка в Минске застряла пальцем в игрушечном экскаваторе
09.11.2017 12:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС помогли в Минске маленькой девочке, палец которой застрял в пластмассовой игрушке, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Информация об инциденте поступила столичным спасателям 9 ноября в 11:07, подразделения МЧС выехали на помощь ребенку.
"В результате выяснилось, что у 9-летней девочки застрял указательный палец правой руки в пластмассовой игрушке", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что спасатели с помощью слесарного инструмента и мыла освободили палец ребенка. По данным МЧС, девочка не пострадала.
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Спасатели с помощью слесарного инструмента и мыла освободили палец ребенка.
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