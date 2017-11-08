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Наводнение в Таиланде унесло жизни не менее 20 человек

09.11.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сезонное наводнение в Таиланде охватило обширные территории в 22 из 77 провинций страны, более 120 тысяч семей пострадали от затопления домов и сельскохозяйственных земель.

Наводнение в Таиланде унесло жизни не менее 20 человек
© REUTERS/ Jonathan Bachman
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По данным местных СМИ, число жертв стихии достигло 20.

Ранее власти Таиланда неоднократно опровергали вероятность, что катастрофическое наводнение 2011 года может повториться. Тогда на месяц была затоплена треть территории Бангкока, включая международный аэропорт и пригородную промышленную зону с индустриальными парками.

Тем не менее, некоторые эксперты предсказывали новое наводнение в таиландской столице, которое может начаться в середине или ближе к концу ноября.

По меньшей мере две южные провинции были вновь затоплены в среду из-за сильных дождей. Остается затопленным регион Исан на северо-востоке Таиланда. Около 900 тысяч местных жителей направили запрос на получение компенсации от ущерба, причиненного стихией.

Власти успокаивают, что ситуация улучшается: возводятся временные укрытия и поставляется помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи местных жителей направили запрос на получение компенсации от ущерба, причиненного стихией.

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