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Повар и инженер НИИ попались в Минске на наркотиках

09.11.2017 13:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске троих граждан за незаконный оборот наркотиков, двое из них – женщины, безработная и повар, третий – мужчина, инженер одного из исследовательских центров, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Повар и инженер НИИ попались в Минске на наркотиках
© Фото: ГТК Беларуси
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Сначала сотрудники отделения по наркоконтролю Фрунзенского РУВД вышли на покупателей марихуаны – женщин, у которых нашли по грамму наркотика.

"После был задержан продавец – 33-летний инженер одного из исследовательских центров Минска", – сказали в ГУВД, уточнив, что в его машине обнаружили уже более 30 граммов марихуаны.

В отношении всех троих были возбуждены уголовные дела.

При этом, по информации милиции, повар, работающая в одном из ресторанов Минска, ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

 
Теги: Минск
 
 
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Инженер был распространителем наркотика, у него в машине нашли более 30 граммов марихуаны.

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