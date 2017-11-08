Повар и инженер НИИ попались в Минске на наркотиках

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске троих граждан за незаконный оборот наркотиков, двое из них – женщины, безработная и повар, третий – мужчина, инженер одного из исследовательских центров, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.



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Сначала сотрудники отделения по наркоконтролю Фрунзенского РУВД вышли на покупателей марихуаны – женщин, у которых нашли по грамму наркотика.

"После был задержан продавец – 33-летний инженер одного из исследовательских центров Минска", – сказали в ГУВД, уточнив, что в его машине обнаружили уже более 30 граммов марихуаны.

В отношении всех троих были возбуждены уголовные дела.

При этом, по информации милиции, повар, работающая в одном из ресторанов Минска, ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.