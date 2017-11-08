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О проведении СКМ «Пешеход»

09.11.2017 — ЧП | Сельскае жыццё (Круглое)  
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О проведении СКМ «Пешеход»

В текущем году, точно так же, как и в 2016-ом, дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов не редкость. Неделю за неделей сводки происшествий пополняются все новыми дорожно-транспортными происшествиями.
Чтобы не стать участником ДТП необходимо всегда строго выполнять все требования ПДД. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Однако не следует идти по самому краю тротуара. Оступившись, можно неожиданно оказаться на проезжей части.
Пересекать проезжую часть пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. При отсутствии в пределах видимости обозначенных пешеходных переходов и перекрестков пешеход должен перейти проезжую часть дороги на участке, где она хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории.
В темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. При обозначении себя световозвращающим элементом важно помнить о правильном его использовании: фликер должен находиться на одежде спереди, если это нарукавная повязка лучше всего надевать её на правую руку, но лучший вариант – это две повязки на обоих рукавах.
Не менее уязвимыми на дороге остаются велосипедисты. Хочется напомнить данной категории участников о том, что им необходимо заботиться о сохранности своей жизни и надевать световозвращающие жилеты. Велосипед, а также гужевой транспорт, движущийся в непосредственной близости от автомобилей, также должны быть оборудованы световозвращающими элементами и катафотами.
Велосипедистам для безопасности следует передвигаться по тротуару или пешеходной дорожке, либо по обочине в попутном направлении движения транспорта.
Ответственность за нарушение ПДД пешеходов довольно серьезная. Так, к примеру, за переход проезжей части вне пешеходного перехода или за неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3-х БВ. Для нетрезвых нарушителей штраф составляет от 3-х до 5-ти БВ.
Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали свидетелем нахождения на проезжей части дороги пешехода, велосипедиста либо возчика гужевого транспорта, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами и своими действиями ставящих под угрозу безопасность дорожного движения, просьба незамедлительно позвонить в ближайший РОВД по телефону 102.

 
 
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