Альпинист провел пять дней в расселине скалы в Австрии и выжил

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Житель Германии смог выжить после того, как провел пять дней в расселине скалы в Австрии, сообщает таблоид Bild .

45-летний альпинист отправил сообщение своему сыну, в котором говорилось, что он намерен пойти в поход. Но спустя три дня после запланированного отправления в дорогу мужчина не вышел на связь с родными.

Правоохранители Германии объявили в розыск пропавшего без вести мужчину. Полиция проинформировала о случившемся коллег в Австрии. Спустя некоторое время на парковке около озера Гозау была найдена занесенная снегом машина.

Пострадавшему мужчине удалось связаться со спасателями в ночь на четверг. Он рассказал, что четыре дня назад упал в глубокую расселину.

Альпиниста спасли в четверг утром и доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.