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Альпинист провел пять дней в расселине скалы в Австрии и выжил

09.11.2017 14:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Житель Германии смог выжить после того, как провел пять дней в расселине скалы в Австрии, сообщает таблоид Bild.

Альпинист провел пять дней в расселине скалы в Австрии и выжил
© Pixabay
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45-летний альпинист отправил сообщение своему сыну, в котором говорилось, что он намерен пойти в поход. Но спустя три дня после запланированного отправления в дорогу мужчина не вышел на связь с родными.

Правоохранители Германии объявили в розыск пропавшего без вести мужчину. Полиция проинформировала о случившемся коллег в Австрии. Спустя некоторое время на парковке около озера Гозау была найдена занесенная снегом машина.

Пострадавшему мужчине удалось связаться со спасателями в ночь на четверг. Он рассказал, что четыре дня назад упал в глубокую расселину.

Альпиниста спасли в четверг утром и доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Альпинист упал в расселину глубиной около 30 метров и провел в ней пять дней, пока его не нашли спасатели.

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