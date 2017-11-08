Пенсионерка одним ударом ножа убила мужа

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жительницу Несвижского района по подозрению в убийстве своего мужа, сообщили в МВД.



© Sputnik/ Виктор Толочко Бреста Житель обвиняется в убийстве коллеги с особой жестокостью

Обстоятельства убийства мужчины, тело которого было обнаружено в собственной квартире, устанавливают сейчас сотрудники милиции и следователи.

"В агрогородке Снов Несвижского района в 14:30 в своей квартире с ножевым ранением грудной клетки было обнаружено тело мужчины, 1949 года рождения", — сообщили Sputnik в четверг в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников агентства, предварительно установлено, что его в ссоре мужчину убила его жена (1955 года рождения), которая на данный момент задержана.

В свою очередь в пресс-службе УВД Минского облисполкома сообщили, что основной версией причины убийства, по данным следствия, является "ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений".

Начальник уголовного розыска Несвижского РОВД майор милиции Александр Крупко рассказал, что в ходе возникшей ссоры между супругами-пенсионерами женщина "схватила нож и нанесла удар в область груди мужчины, который скончался на месте от полученной раны".

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В отношении задержанной пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси.

Данная статья предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла следы и предметы для проведения ряда экспертиз, сообщили в УВД.