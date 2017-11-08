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Девять этажей жилого дома обрушились в Ижевске

09.11.2017 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Девять этажей жилого дома обрушились в Ижевске, предположительно, от взрыва газа, сообщили жители города в социальных сетях.

Инцидент произошел около 16:30 на улице Удмуртской.

Как сообщают жители города в социальных сетях, рухнул крайний подъезд дома, был виден дым. В настоящее время на месте находятся сотрудники МЧС, медики и полиция.

По не подтвержденной пока информации, обрушение произошло из-за взрыва газа. О пострадавших пока ничего не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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По не подтвержденной пока информации, обрушение произошло из-за взрыва газа. О пострадавших пока ничего не сообщается.

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