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Девять этажей жилого дома обрушились в Ижевске
09.11.2017 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Девять этажей жилого дома обрушились в Ижевске, предположительно, от взрыва газа, сообщили жители города в социальных сетях.
Инцидент произошел около 16:30 на улице Удмуртской.
Как сообщают жители города в социальных сетях, рухнул крайний подъезд дома, был виден дым. В настоящее время на месте находятся сотрудники МЧС, медики и полиция.
По не подтвержденной пока информации, обрушение произошло из-за взрыва газа. О пострадавших пока ничего не сообщается.
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По не подтвержденной пока информации, обрушение произошло из-за взрыва газа. О пострадавших пока ничего не сообщается.
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