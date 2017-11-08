Водителя, сбившего 8-летнего мальчика, ищут в Гродно

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают в Гродно водителя, который на пешеходном переходе сбил восьмилетнего мальчика, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло в среду 8 ноября около 17:00 на улице Кабяка областного центра.

"Ребенок шел домой из школы, говорил, что перед выходом на пешеходный переход посмотрел по сторонам и убедился в безопасности", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что, когда мальчик дошел до середины улицы, услышал звук торможения, а затем почувствовал удар.

После этого водитель автомобиля остановился, спросил, зачем школьник перебегал дорогу, и уехал с места ДТП. Впоследствии мальчику понадобилась амбулаторная медицинская помощь.

В ГАИ просят граждан, которые стали очевидцами ДТП, сообщить известную им информацию в Госавтоинспекцию по телефонам: 79-75-45 или 79-75-05.