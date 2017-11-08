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Водителя, сбившего 8-летнего мальчика, ищут в Гродно

09.11.2017 17:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают в Гродно водителя, который на пешеходном переходе сбил восьмилетнего мальчика, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водителя, сбившего 8-летнего мальчика, ищут в Гродно
© Фото: ГАИ Брестской области
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ДТП произошло в среду 8 ноября около 17:00 на улице Кабяка областного центра.

"Ребенок шел домой из школы, говорил, что перед выходом на пешеходный переход посмотрел по сторонам и убедился в безопасности", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что, когда мальчик дошел до середины улицы, услышал звук торможения, а затем почувствовал удар.

После этого водитель автомобиля остановился, спросил, зачем школьник перебегал дорогу, и уехал с места ДТП. Впоследствии мальчику понадобилась амбулаторная медицинская помощь.

В ГАИ просят граждан, которые стали очевидцами ДТП, сообщить известную им информацию в Госавтоинспекцию по телефонам: 79-75-45 или 79-75-05.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель автомобиля остановился, спросил, зачем школьник перебегал дорогу, и уехал с места ДТП.

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