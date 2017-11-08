﻿ В Молодечненском районе два подпольных цеха по изготовлению самогона охраняли собаки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечненском районе два подпольных цеха по изготовлению самогона охраняли собаки

09.11.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

Отрабатывая контакты местных торговцев самогоном, сотрудники УОПП УВД и Молодечненского РОВД вышли на двух крупных производителей. Изъято более 800 л самогона и более 15 с половиной тонн браги.

В деревне Вязовец сотрудники милиции прямо во время изготовления самогона были задержаны двое 40-летих мужчин, жителей Молодечненского и Сморгонского районов. В хозпостройке, спрятанной от людских глаз за высоким забором, мужчины разместили самогонный аппарат и емкости с брагой. Для пущей безопасности двор самогонщиков охраняли две собаки. Мужчины постарались максимально механизировать производство: использовались миксеры и насосы. Для того, чтобы ускорить созревание браги, в неё добавлялись химические активаторы брожения. Готовый самогон уже был разлит в емкости для последующей отправки на «точки». К моменту визита милиционеров самогонщики уже успели выгнать 570 литров самогона, своей очереди ожидали еще свыше 8 тонн браги.



А в деревне Клочково 40-летний житель Сморгонского района организовал самогонное производство на хуторе у леса. Самогонный аппарат был расположен в сарае, а прямо под сараем была вкопана 15-20 тонная цистерна, в которую сливались отходы самогонного производства. Хозяина застать на месте не удалось, было изъято 240 л самогона и более 7,5 тонн браги.


В обоих случаях производства находились в явных антисанитарных условиях. А чтобы очистить «готовый продукт» от видимых нечистот и придать ему более-менее «товарный вид» самогонщики использовали простейший фильтр.


В отношении владельцев самогонных «цехов», которые и ранее уже привлекались к ответственности за изготовление самогона, проводится дальнейшая проверка, назначены экспертизы жидкостей, в настоящее время проводится демонтаж многотонных самогонных аппаратов.

Всего же с начала года милицией Минской области к ответственности за незаконное хранение, перевозку и сбыт алкоголя привлечено более 2,3 тыс. нарушителей, изъято около 160 тонн соррогата, демонтировано 325 самогонных аппаратов.

Андрей АМБРАЖЕЙ, заместитель начальника управления  охраны правопорядка и профилактики  УВД Минского облисполкома

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отрабатывая контакты местных торговцев самогоном, сотрудники УОПП УВД и Молодечненского РОВД вышли на двух крупных производителей. Изъято более 800 л самогона и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Маленькая девочка в Минске застряла пальцем в игрушечном экскаваторе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика