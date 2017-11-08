В Молодечненском районе два подпольных цеха по изготовлению самогона охраняли собаки

Отрабатывая контакты местных торговцев самогоном, сотрудники УОПП УВД и Молодечненского РОВД вышли на двух крупных производителей. Изъято более 800 л самогона и более 15 с половиной тонн браги.

В деревне Вязовец сотрудники милиции прямо во время изготовления самогона были задержаны двое 40-летих мужчин, жителей Молодечненского и Сморгонского районов. В хозпостройке, спрятанной от людских глаз за высоким забором, мужчины разместили самогонный аппарат и емкости с брагой. Для пущей безопасности двор самогонщиков охраняли две собаки. Мужчины постарались максимально механизировать производство: использовались миксеры и насосы. Для того, чтобы ускорить созревание браги, в неё добавлялись химические активаторы брожения. Готовый самогон уже был разлит в емкости для последующей отправки на «точки». К моменту визита милиционеров самогонщики уже успели выгнать 570 литров самогона, своей очереди ожидали еще свыше 8 тонн браги.









А в деревне Клочково 40-летний житель Сморгонского района организовал самогонное производство на хуторе у леса. Самогонный аппарат был расположен в сарае, а прямо под сараем была вкопана 15-20 тонная цистерна, в которую сливались отходы самогонного производства. Хозяина застать на месте не удалось, было изъято 240 л самогона и более 7,5 тонн браги.





В обоих случаях производства находились в явных антисанитарных условиях. А чтобы очистить «готовый продукт» от видимых нечистот и придать ему более-менее «товарный вид» самогонщики использовали простейший фильтр.





В отношении владельцев самогонных «цехов», которые и ранее уже привлекались к ответственности за изготовление самогона, проводится дальнейшая проверка, назначены экспертизы жидкостей, в настоящее время проводится демонтаж многотонных самогонных аппаратов.

Всего же с начала года милицией Минской области к ответственности за незаконное хранение, перевозку и сбыт алкоголя привлечено более 2,3 тыс. нарушителей, изъято около 160 тонн соррогата, демонтировано 325 самогонных аппаратов.

Андрей АМБРАЖЕЙ, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома