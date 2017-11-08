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Лесбиянка обвинила актера Стивена Сигала в домогательствах

09.11.2017 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Австралийская актриса Порша де Росси обвинила своего коллегу Стивена Сигала в сексуальных домогательствах, сообщает Sputnik.

Лесбиянка обвинила актера Стивена Сигала в домогательствах
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

Инцидент, по словам де Росси, произошел во время прослушивания на роль в одном из фильмов Сигала. Кастинг проходил в офисе актера.

"Сказав мне, как важно, чтобы (между актерами) была химия вне экрана, он усадил меня и расстегнул молнию на своих кожаных брюках", — написала де Росси в своем Twitter.

Затем, отметила актриса, она выбежала из офиса и позвонила своему агенту. "Она невозмутимо ответила: "Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе", — продолжила де России.

К слову, это не первый случай, когда против Сигала выдвигаются обвинения в домогательствах. Так, в конце октября американская актриса Лиза Герреро рассказала, что в 1990-х артист устроил смотры для фильма "Огонь из преисподней" у себя дома. После он предложил ей приватную репетицию.

Де Росси известна по ролям в фильмах "Стигматы", "Крик 2", "Тот, которого заказали" и "Оборотни", а также в сериалах "Диета из Санта-Клариты", "Задержка в развитии" и "Части тела". Она также является женой американской телеведущей и актрисы Эллен Ли Дедженерес.

В последнее время мировой шоу-бизнес сотрясают известия о секс-скандалах, в центре которых оказываются голливудские актеры-мужчины. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн. Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси, который проходит лечение от сексуальной зависимости в одной из американских клиник.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная актриса пришла на кастинг в офис к Сигалу, а тот принял ее с расстегнутой ширинкой.

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