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Обрушение дома в Ижевске: растет число жертв
09.11.2017 19:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Количество жертв в результате обрушения жилого многоэтажного дома в Ижевске достигло трех человек, четыре пострадали, сообщает
© Фото: ВКонтакте / Андрей Чирков
Частичное обрушение девятиэтажного дома произошло в четверг вечером, полностью оказались разрушенными восемь квартир. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. После обрушения спасатели эвакуировали жильцов всего дома – всего 112 человек. Людей планируют разместить в ближайшие учреждения образования.
"Известно, что трое погибли (ранее сообщалось о двух жертвах — Sputnik). Тела двух доставлены в бюро медицинских экспертиз, тело третьего сейчас спасатели достают из-под завалов", — сообщил представитель Минздрава.
Он также отметил, что травмы в результате обрушения получили четыре человека. "Это два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, который получил травмы при проведении аварийных работ", — сообщил собеседник.
В настоящее время полиция оцепила территорию вокруг дома. На месте ЧП работают сотни спасателей и десятки единиц техники. С жильцами дома и пострадавшими работают психологи.
Президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проинформирован о случившемся.
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Сотни спасателей работают на месте случившегося, местные власти ввели режим ЧС.
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