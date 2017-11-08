Обрушение дома в Ижевске: растет число жертв

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Количество жертв в результате обрушения жилого многоэтажного дома в Ижевске достигло трех человек, четыре пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Удмуртии.



© Фото: ВКонтакте / Андрей Чирков Девять этажей жилого дома обрушились в Ижевске

Частичное обрушение девятиэтажного дома произошло в четверг вечером, полностью оказались разрушенными восемь квартир. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. После обрушения спасатели эвакуировали жильцов всего дома – всего 112 человек. Людей планируют разместить в ближайшие учреждения образования.

"Известно, что трое погибли (ранее сообщалось о двух жертвах — Sputnik). Тела двух доставлены в бюро медицинских экспертиз, тело третьего сейчас спасатели достают из-под завалов", — сообщил представитель Минздрава.

Он также отметил, что травмы в результате обрушения получили четыре человека. "Это два подростка, женщина 55 лет и сотрудник МЧС, который получил травмы при проведении аварийных работ", — сообщил собеседник.

В настоящее время полиция оцепила территорию вокруг дома. На месте ЧП работают сотни спасателей и десятки единиц техники. С жильцами дома и пострадавшими работают психологи.

Президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проинформирован о случившемся.