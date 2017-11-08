Вечером 9 ноября спасатели вытащили зажатую между кабиной и стеной шахты женщину-лифтера. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 19.25. Спасателям рассказали, что в доме № 27 по улице Лещинского ноги женщины зажало между кабиной лифта и стеной лифтовой шахты.

Прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента смогли освободить женщину. С предварительным диагнозом «закрытый перелом голени» она была госпитализирована.

Выяснилось, что пострадавшая 60-летняя женщина — лифтер, которая проводила обслуживание оборудования.

«Со слов пострадавшей, находясь на уровне третьего этажа на кабине, она поскользнулась и застряла обеими ногами между кабиной и стеной лифтовой шахты», — рассказали в МЧС.