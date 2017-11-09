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В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы

09.11.2017 22:59 — ЧП | Tut.by  
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Во французском городе Канны в одной из школ прогремели два взрыва. Как сообщает Le Figaro, полиция обнаружила самодельную взрывчатку в двух бутылках от газировки Coca-Cola.

По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел «пошутить над другими учащимися». Инцидент произошел в 15.00 по местному времени (17.00 по минскому).

«Это, безусловно, плохая шутка, но это создало много волнения на уровне власти, вплоть до губернатора. Была проведена эвакуация», — рассказал один из собеседников издания. Предположительно, в бутылках была серная кислота.

​В результате инцидента никто не пострадал.

 
 
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По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел "пошутить над другими учащимися".

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