В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы

Во французском городе Канны в одной из школ прогремели два взрыва. Как сообщает Le Figaro , полиция обнаружила самодельную взрывчатку в двух бутылках от газировки Coca-Cola.

По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел «пошутить над другими учащимися». Инцидент произошел в 15.00 по местному времени (17.00 по минскому).

«Это, безусловно, плохая шутка, но это создало много волнения на уровне власти, вплоть до губернатора. Была проведена эвакуация», — рассказал один из собеседников издания. Предположительно, в бутылках была серная кислота.

​В результате инцидента никто не пострадал.