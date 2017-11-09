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В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы
Во французском городе Канны в одной из школ прогремели два взрыва. Как сообщает
По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел «пошутить над другими учащимися». Инцидент произошел в 15.00 по местному времени (17.00 по минскому).
«Это, безусловно, плохая шутка, но это создало много волнения на уровне власти, вплоть до губернатора. Была проведена эвакуация», — рассказал один из собеседников издания. Предположительно, в бутылках была серная кислота.
В результате инцидента никто не пострадал.
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По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел "пошутить над другими учащимися".
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Архив (ЧП)
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