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Ослепила "встречка": Daewoo насмерть сбил женщину в Полоцком районе
09.11.2017 20:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Полоцком районе, в результате которого погибла женщина, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла в четверг в 18:30 на 120-м километре автодороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвии. Витебчанин 1982 года рождения за рулем автомобиля Daewoo Nubira сбил 54-летнюю жительницу деревни Полота.
Женщина в результате аварии получила травмы и скончалась в больнице.
Представитель ГАИ отметил, что в момент ДТП сельчанка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
Как пояснил инспекторам ГАИ сам водитель, он не увидел пешехода из-за того, что его ослепили фары автомобиля, ехавшего по встречной полосе.
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Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, в результате ДТП она скончалась в больнице.
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