МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Полоцком районе, в результате которого погибла женщина, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла в четверг в 18:30 на 120-м километре автодороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвии. Витебчанин 1982 года рождения за рулем автомобиля Daewoo Nubira сбил 54-летнюю жительницу деревни Полота.

Женщина в результате аварии получила травмы и скончалась в больнице.

Представитель ГАИ отметил, что в момент ДТП сельчанка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как пояснил инспекторам ГАИ сам водитель, он не увидел пешехода из-за того, что его ослепили фары автомобиля, ехавшего по встречной полосе.