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Количество жертв обрушения жилого дома в Ижевске выросло до 6 человек
10.11.2017 08:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Число жертв обрушения дома, которое произошло в четверг в Ижевске, выросло до шести, сообщают местные СМИ.
По данным оперативного штаба, который занимается инцидентом, погибло шесть человек и трое пострадало. Все пострадавшие — подростки.
© Sputnik/ Сергей Кузнецов
Как сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии, из доставленных в больницу подростков двое после медицинского осмотра и оказания необходимой помощи отпущены, одна девочка с легкой степенью повреждений оставлена.
"Других доставок в медорганизации не было", — заявили в министерстве.
На данный момент не найдены два жильца дома. Как сообщают в экстренных службах, ведутся их поиски.
По данным Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, всего пожарно-спасательными подразделениями была проведена эвакуация более 200 человек. Из них 14 находятся в пунктах временного размещения, организованных после обрушения дома. Остальные, как сообщили в ведомстве, размещены по родственникам и знакомым.
На месте обрушившегося дома продолжают работать бригады медработников и психотерапевты.
"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 1 тыс. человек и 180 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 670 человек и 100 единиц техники", — отмечается в сообщении МЧС.
В городе организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва.
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По предварительной версии, причиной обрушения жилого дома в Ижевске, из-за которого погибло шесть человек, явился взрыв газа.
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