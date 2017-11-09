Количество жертв обрушения жилого дома в Ижевске выросло до 6 человек

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Число жертв обрушения дома, которое произошло в четверг в Ижевске, выросло до шести, сообщают местные СМИ.

По данным оперативного штаба, который занимается инцидентом, погибло шесть человек и трое пострадало. Все пострадавшие — подростки.



© Sputnik/ Сергей Кузнецов Обрушение дома в Ижевске: растет число жертв

Как сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии, из доставленных в больницу подростков двое после медицинского осмотра и оказания необходимой помощи отпущены, одна девочка с легкой степенью повреждений оставлена.

"Других доставок в медорганизации не было", — заявили в министерстве.

На данный момент не найдены два жильца дома. Как сообщают в экстренных службах, ведутся их поиски.

По данным Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, всего пожарно-спасательными подразделениями была проведена эвакуация более 200 человек. Из них 14 находятся в пунктах временного размещения, организованных после обрушения дома. Остальные, как сообщили в ведомстве, размещены по родственникам и знакомым.

На месте обрушившегося дома продолжают работать бригады медработников и психотерапевты.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 1 тыс. человек и 180 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 670 человек и 100 единиц техники", — отмечается в сообщении МЧС.

В городе организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва.

Частичное обрушение девятиэтажного дома произошло в четверг вечером. Полностью оказались разрушенными восемь квартир. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.