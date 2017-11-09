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Педофил из России задержан в Кобрине

10.11.2017 09:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Гражданин России, житель Брянска задержан в Кобрине по подозрению в педофилии, сообщили в УВД Брестской области.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за развратные действия и половое сношение с лицами, не достигшими 16-и лет.

Педофил из России задержан в Кобрине
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
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"В Кобрине задержали 25-летнего жителя Брянска. Его подозревают в сексуальной связи с двумя белорусскими школьницами 12-и и 13-и лет", — цитирует газета "СБ.Беларусь сегодня" заместителя начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестской области подполковника милиции Владимира Жигара.

По его словам, установлено, что мужчина познакомился с кобринскими школьницами в социальной сети.

Оперативники проверили переписку и установили, что она носила откровенный сексуальный характер, педофил отсылал школьницам фото с порнографическорго характера, рассказал Жигар.

"Он приехал в Кобрин, купил выпить и пригласил подростков вместе покутить. Девушки согласились и пришли. А позже мужчина с обеими занялся сексом", — пишет издание.

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По данным УВД, в ходе оперативно-следственных действий у задержанного россиянина нашли на ноутбуке и телефоне около 1 терабайта детского порно.

Также установлено, что он был ранее судим, в детстве он сам подвергался насилию, сообщили в УВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции изъяли у задержанного около одного терабайта детского порно.

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