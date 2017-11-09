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Педофил из России задержан в Кобрине
10.11.2017 09:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Гражданин России, житель Брянска задержан в Кобрине по подозрению в педофилии, сообщили в УВД Брестской области.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за развратные действия и половое сношение с лицами, не достигшими 16-и лет.
"В Кобрине задержали 25-летнего жителя Брянска. Его подозревают в сексуальной связи с двумя белорусскими школьницами 12-и и 13-и лет", — цитирует газета
По его словам, установлено, что мужчина познакомился с кобринскими школьницами в социальной сети.
Оперативники проверили переписку и установили, что она носила откровенный сексуальный характер, педофил отсылал школьницам фото с порнографическорго характера, рассказал Жигар.
"Он приехал в Кобрин, купил выпить и пригласил подростков вместе покутить. Девушки согласились и пришли. А позже мужчина с обеими занялся сексом", — пишет издание.
По данным УВД, в ходе оперативно-следственных действий у задержанного россиянина нашли на ноутбуке и телефоне около 1 терабайта детского порно.
Также установлено, что он был ранее судим, в детстве он сам подвергался насилию, сообщили в УВД.
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Сотрудники милиции изъяли у задержанного около одного терабайта детского порно.
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Архив (ЧП)
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