Молодой минчанин подозревается в распространении психотропов

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя столицы расследует Первомайский РОСК Минска, мужчина был задержан 2 ноября на проспекте Независимости.

При себе у молодого человека обнаружили 47 пакетиков с порошкообразным веществом, в состав которого входит альфа-PVP, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

По данным следствия, подозреваемый приобретал психотропы с помощью мобильного приложения, а затем расфасовывал их по месту жительства. Также он делал закладки для конечных потребителей. Мужчина и сам употреблял запрещенное вещество, отметили в УСК.

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители нашли еще один пакетик с порошкообразным веществом, упаковочные материалы и весы, которые использовались в противоправной деятельности.

С фигурантом работают следователи, ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выяснилось, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.