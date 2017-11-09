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Молодой минчанин подозревается в распространении психотропов
10.11.2017 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя столицы расследует Первомайский РОСК Минска, мужчина был задержан 2 ноября на проспекте Независимости.
При себе у молодого человека обнаружили 47 пакетиков с порошкообразным веществом, в состав которого входит альфа-PVP, сообщили Sputnik в УСК по Минску.
По данным следствия, подозреваемый приобретал психотропы с помощью мобильного приложения, а затем расфасовывал их по месту жительства. Также он делал закладки для конечных потребителей. Мужчина и сам употреблял запрещенное вещество, отметили в УСК.
Во время обыска в квартире задержанного правоохранители нашли еще один пакетик с порошкообразным веществом, упаковочные материалы и весы, которые использовались в противоправной деятельности.
С фигурантом работают следователи, ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Выяснилось, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
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Подозреваемый делал закладки для конечных потребителей и сам употреблял запрещенное вещество.
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