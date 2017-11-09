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Очередная группа нелегалов из Вьетнама задержана на границе с Литвой

10.11.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники задержали восемь граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь белорусскую государственную границу, сообщили в ГПК республики.

За последние недели это вторая группа граждан данной страны, в конце октября были задержаны шесть вьетнамцев на белорусско-литовской границе.

"В Гродненском районе в пограничной зоне около населенного пункта Лихачи за покушение на нарушение границы задержана группа из восьми граждан Вьетнама", — сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение государственной границы) КоАП Беларуси.

Нелегальные мигранты помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы для последующего разбирательства с участием переводчика, сообщили пограничники.

По их словам, также устанавливают тех, кто помогал нелегалам добраться до границы.

В ГПК отметили, что очередная попытка нарушения белорусско-литовской границы выходцами из Юго-Восточной Азии.

В конце прошлого месяца белорусские и литовские пограничники провели операцию по задержанию шести вьетнамцев, которым удалось нелегально пересечь границу и проникнуть на территорию Литвы.

"Двоих нелегалов уже задерживали за незаконное пересечение границы", — сказали в ГПК.

В отношении этой группы нелегалов возбуждены уголовные дела за умышленное незаконное пересечение госграницы, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Нелегалы помещены в изолятор временного содержания, в ближайшее время их начнут допрашивать с участием переводчика.

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