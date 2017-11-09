Женщина застряла ногами между кабиной и стеной шахты лифта в Минске

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Столичные спасатели пришли на помощь женщине-лифтеру, которая вечером в четверг оказалась зажата между кабиной лифта и стеной лифтовой шахты, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел на улице Лещинского в Минске. Женщина 1957 года рождения находилась на кабине лифта на уровне третьего этажа и проводила обслуживание лифта. В какой-то момент она поскользнулась, в результате чего обеими ногами застряла между кабиной и стеной лифтовой шахты.

​Для оказания помощи женщине на место происшествия были вызваны спасатели.

Сотрудники МЧС деблокировали лифтера с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с закрытым переломом нижней трети правой голени.