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После застолья в Щучинском районе один человек погиб, двое задержаны

10.11.2017 10:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Щучинского района по подозрению в причастности к гибели мужчины, сообщили в СК.

В милицию из агрогородка Лещанка Щучинского района поступило сообщение местной жительницы о том, что в ее доме скончался 47-летний сожитель.

После застолья в Щучинском районе один человек погиб, двое задержаны
© Фото: Витебское ОУМЧС
Пока жительница Полоцка ходила в гости, в ее доме сгорел сожитель

"По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Щучинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Беларуси", — сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам, пор осмотре тела погибшего эксперты-криминалисты выявили признаки, свидетельствующие о насильственном характере смерти.

Версию о том, что смерть была криминальной, подтвердил и осмотр места происшествия, сказал Шершеневич.

Оперативники выяснили, что накануне вечером погибший вместе с сыном сожительницы находился у соседей, где проходило застолье.

По подозрению в причинении мужчине телесных повреждений на улице в деревне задержаны двое 18-летних местных жителей, в числе которых сын сожительницы погибшего, отметил собеседник Sputnik.

Следствие установило, что предполагаемым мотивом стали личные неприязненные отношения.

"Следователи собирают материалы, характеризующие личности задержанных, идут допросы, проводятся другие следственные действия. Роль каждого, а также возможное участие в совершении преступления иных лиц будут установлены в ходе дальнейшего расследования", — сказал Шершеневич и уточнил, что материалы дела переданы для расследования в УСК по Гродненской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи устанавливают причины гибели 47-летнего мужчины, по предварительной версии, смерть носила криминальный характер.

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